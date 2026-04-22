Москва22 апр Вести.Старт акции "Георгиевская ленточка" на тематической пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", дал гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев​​​. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

"Георгиевская ленточка" именно в таком формате родилась в стенах нашего агентства РИА Новости в 2005 году отметил Киселев

По его словам, акция стала народной традицией, символом мужества, радости и победы, а бойцы спецоперации с гордостью носят георгиевскую ленточку, поскольку она вселяет в них веру в победу и является важной точкой опоры.

"Георгиевская ленточка" — это масштабная патриотическая акция, которая обычно стартует в конце апреля (в 2026 году — с 22 числа) и продолжается до 9 мая. Волонтеры бесплатно раздают черно-оранжевые ленты, символизирующие память о победе в Великой Отечественной войне (ВОВ), уважение к ветеранам и гордость за их подвиг. Акция проводится ежегодно.

Традиционно первые ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.