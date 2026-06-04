Москва4 июн Вести.XII книжный фестиваль "Красная площадь" начинает работу в Москве 4 июня. Как напоминает ТАСС, фестиваль проходит с 2015 года. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка.

В этот раз книги вновь заполнят все пространство площади - от собора Василия Блаженного до Исторического музея, а также займут свои места в ГУМе приводятся слова пресс-службы фестиваля

В этом году мероприятия фестиваля пройдут на 16 площадках. Среди них - "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Поэзия", "История Отечества", "Нон-фикшн", "Литературная гостиная".

По традиции книголюбы смогут побывать на книжных презентациях ведущих отечественных авторов. Свои новые произведения представят Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов. Перед читателями выступят Дарья Донцова, Роман Сенчин, Ася Лавринович, Эдуард Веркин и многие другие авторы.

6 июня в день рождения Пушкина пройдет Всероссийский форум детских писателей "Культурный код: от книги - к сцене, от семьи - к стране", а также круглый стол для деятелей культуры.

На фестивале вручат литературную премию для молодых авторов "Лицей".

Среди музыкальных событий фестиваля "Красная площадь" - выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, концерты камерного ансамбля народных инструментов Московского музыкального общества, камерного оркестра под управлением маэстро Михаила Цинмана с участием солистов Большого театра. Также на "Главной сцене" впервые пройдет выступление Московского синодального хора во главе с дирижером Алексеем Пузаковым.