Концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в КДЦ "Моссовет"

Концерт ко Дню России на Красной площади перенесли на другую площадку Концерт ко Дню России перенесли с Красной площади в КДЦ "Моссовет"

Москва11 июн Вести.Концерт ко Дню России, который планировали провести на Красной площади, перенесли в КДЦ "Моссовет" на Преображенской площади. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

Также они сообщили об изменении программы мероприятия.

В этом году зрители увидят специальную концертную программу Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России" говорится в сообщении

Ранее среди участников концерта были заявлены Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и другие.

Художественным руководителем и автором проекта стала народная артистка России Надежда Бабкина.