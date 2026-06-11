Москва11 июнВести.Концерт ко Дню России, который планировали провести на Красной площади, перенесли в КДЦ "Моссовет" на Преображенской площади. Об этом ТАСС сообщили организаторы.
Также они сообщили об изменении программы мероприятия.
В этом году зрители увидят специальную концертную программу Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России"говорится в сообщении
Ранее среди участников концерта были заявлены Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и другие.
Художественным руководителем и автором проекта стала народная артистка России Надежда Бабкина.