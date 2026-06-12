Фестиваль-марафон "Песни России" прошел в Культурном центре "Моссовет" Фестиваль-марафон, посвященный Дню России, прошел в Москве

Москва12 июн Вести.Фестиваль-марафон "Песни России", посвященный Дню России и Году единства народов России, состоялся в Культурном центре "Моссовет", сообщает ТАСС.

Концерт начался с песни "Широка страна моя родная" в исполнении коллектива "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной. Кроме того, зрители увидели выступления коллективов из разных уголков России.

Выступили ансамбль песни и танца "Донбасс", ансамбли "Славяне", "Россияне" и "Мерема", певица Анна Кузьмищева, исполнитель горлового пения Олит Тевлянаут, хор Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина, чеченский фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо", группа "После 11" и Евгений Гор сказано в сообщении

Ранее сообщалось о переносе концерта с Красной площади в театр "Моссовета" и изменении программы мероприятия. Художественным руководителем и автором проекта стала народная артистка России Надежда Бабкина.