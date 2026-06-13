Свыше 75 тыс. зрителей посетили фестиваль "Топфест" в "Лужниках" в День России

Фестиваль "Топфест" в "Лужниках" в День России собрал более 75 тыс. зрителей Свыше 75 тыс. зрителей посетили фестиваль "Топфест" в "Лужниках" в День России

Москва13 июн Вести.Всероссийский молодежный фестиваль "Топфест" прошел на Большой спортивной арене "Лужники". На празднике собрались свыше 75 тыс. зрителей. Как передает корреспондент ТАСС, на сцене выступили такие исполнители, как Полина Гагарина, Дима Билан, а также популярные блогеры и молодые артисты.

"Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов", — отметила директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева.

По ее словам, на фестивале блогеры вместе с аудиторией говорили на одном языке.

Среди участников — Влад Кобяков, Глент, Янгер, Марьяна Локель, Настя Кош, Валя Карнавал, Миа Бойко и другие. Всего зрители смогли увидеть более 50 представленных артистами номеров, которые были подготовлены специально для мероприятия.

Московское шоу стало частью всероссийского гастрольного тура "Топфест", который охватит 15 городов и соберет, как ожидается, более 500 тыс. зрителей.