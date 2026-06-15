Песня на слова Марии Захаровой прозвучала на праздновании Дня России в Индонезии

На праздновании Дня России в Индонезии исполнили песню на слова Марии Захаровой Песня на слова Марии Захаровой прозвучала на праздновании Дня России в Индонезии

Москва15 июн Вести.На праздновании Дня России в Индонезии исполнили песню "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД Марии Захаровой и музыку продюсера и композитора Максима Фадеева, заявил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов в интервью РИА Новости.

Мероприятие собрало почти 1,5 тыс. человек и закончилось дымовым шоу в цветах российского флага. В программу празднования вошли также конкурсы и "Русский квест", посвященный истории и культуре России, отметил Шиликов.

Во время праздника звучали как новые композиции, в том числе песня "Взлетаем на грозу" на стихи Марии Захаровой и музыку Максима Фадеева, так и уже известные в Индонезии российские хиты приводит РИА Новости слова Шиликова

Премьера песни "Взлетаем на грозу" состоялась в День России на всероссийском молодежном фестивале "ТопФест". Захарова отметила, что ей не приходится выделять дополнительное время на творчество, поскольку оно основано на откликах и эмоциях, которые рождаются во время напряженной работы и общения с большим количеством людей.

Захарова рассказала, что написанная на ее стихи песня Айны Гетагазовой "Лезгинка" пошла в народ.