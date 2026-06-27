В Мадагаскаре оценили выступление ансамбля ЧФ на День независимости

В Мадагаскаре оценили подарок России ко Дню независимости республики В Мадагаскаре оценили выступление ансамбля ЧФ на День независимости

Москва27 июн Вести.Жителям Мадагаскара понравилось выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота на Дне независимости республики, рассказал президент Торгово-промышленной палаты Россия – Мадагаскар Риана Лала, сообщает ИС "Вести".

День независимости в Мадагаскаре отмечают с размахом. По всей стране проходят народные гуляния с песнями и танцами. Главные праздничные мероприятия развернулись в столице Антананариву.

Россию с африканской страной связывают десятки лет сотрудничества. Подарком к главному празднику республики стало выступление ансамбля Черноморского флота. Артисты из Севастополя преодолели более 5 тысяч километров, добирались трое суток.

Очень благодарны Российской Федерации за сотрудничество в гуманитарной сфере, а также в культурной. Очень красивое выступление артистов. Все зрители рады, что вы к нам приехали, никто не остался равнодушен отметил Риана Лала

В Южном полушарии сейчас зима. Концерт начался, когда в городе по местным меркам было холодно – +15 градусов. Но тем не менее стадион вместимостью 10 тыс. человек был полным. Выступление российских артистов продолжалось около часа. Зрители услышали знаменитые песни "Варяг", "Легендарный Севастополь" и "Катюшу". Особенно местных жителей поразили танцы.

Невероятная страна. Нам очень приятно, что мы сюда добрались. Атмосфера зажигательная, все ярко и красиво. Радует теплая зимняя погода поделилась заслуженная артистка республики Крым и города-героя Севастополя Юлия Кононенко

Ансамбль Черноморского флота продолжит знакомить африканского зрителя с русской культурой. Во время гастролей на Мадагаскаре коллектив выступит еще на одном концерте.