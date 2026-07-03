Выступления ансамбля песни и пляски ЧФ РФ на Сейшелах проходят с аншлагом

Гастроли ансамбля ЧФ РФ на Сейшельских островах проходят с аншлагом Выступления ансамбля песни и пляски ЧФ РФ на Сейшелах проходят с аншлагом

Москва3 июл Вести.Выступления ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ на Сейшельских островах проходят с аншлагом. Министр иностранных дел и диаспоры островной республики Барри Фор отметил, что выступления были "впечатляющими". Об этом он заявил ИС "Вести".

Я увидел столько радости, столько положительных эмоций. Артисты очень спортивные, атлетичные, артистичные. Это было впечатляюще. Видели, как мы радовались и аплодировали? Большое спасибо заявил Фор

Первый концерт ансамбля состоялся на территории национального музея в островной столице, городе Виктория. Посмотреть на выступление артистов из РФ пришли сотни человек.