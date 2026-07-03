Москва3 июлВести.Для экономики Сейшельских Островов важной статьей доходов является туризм, поэтому в республике поприветствовали решение "Аэрофлота" о возобновлении рейсов из Москвы. Министр транспорта, морских портов и гражданской авиации островного государства Вероник Лапорт поблагодарила российскую авиакомпанию за такое решение, сообщает ИС "Вести".
Хочу поблагодарить "Аэрофлот" и правительство РФ за то, что они возобновили полеты раньше запланированного срока, учитывая нынешнюю обстановку и ситуацию в Персидском заливе. Мы рады возвращению "Аэрофлота". Это способствует развитию туризмазаявила Лапорт
Ранее "Аэрофлот" сообщили о возобновлении прямых перелетов между Москвой и Сейшелами. Рейсы будут происходить два раза в неделю.