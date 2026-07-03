На Сейшелах поблагодарили "Аэрофлот" за возобновление рейсов из РФ

Глава Минтранса Сейшел поблагодарила "Аэрофлот" На Сейшелах поблагодарили "Аэрофлот" за возобновление рейсов из РФ

Москва3 июл Вести.Для экономики Сейшельских Островов важной статьей доходов является туризм, поэтому в республике поприветствовали решение "Аэрофлота" о возобновлении рейсов из Москвы. Министр транспорта, морских портов и гражданской авиации островного государства Вероник Лапорт поблагодарила российскую авиакомпанию за такое решение, сообщает ИС "Вести".

Хочу поблагодарить "Аэрофлот" и правительство РФ за то, что они возобновили полеты раньше запланированного срока, учитывая нынешнюю обстановку и ситуацию в Персидском заливе. Мы рады возвращению "Аэрофлота". Это способствует развитию туризма заявила Лапорт

Ранее "Аэрофлот" сообщили о возобновлении прямых перелетов между Москвой и Сейшелами. Рейсы будут происходить два раза в неделю.