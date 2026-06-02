Москва2 июнВести.Российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять регулярные рейсы между Москвой и Сейшелами в летнем сезоне, сообщила пресс-служба перевозчика в мессенджере MAX.
Уточняется, что компания планирует выполнять рейсы два раза в неделю: вылет из аэропорта Шереметьево по средам и субботам, обратный вылет из аэропорта Маэ - в те же дни.
"Аэрофлот" продолжит регулярные рейсы на Сейшелы в летнем сезоне. Полеты будут выполняться, начиная с 8 июля, на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнесговорится в заявлении
Отмечается, что продажа билетов уже открыта.
В пресс-службе компании напомнили, что ранее авиаперевозчик выполнял такие рейсы осенью, зимой и весной. Летние рейсы на Сейшелы представляют собой новинку сезонного расписания "Аэрофлота", подчеркивается в сообщении.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что поток туристов из России на Сейшельские острова растет. Глава государства также указал на перспективы увеличения количества российских туристов на Сейшелы.