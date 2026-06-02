"Аэрофлот" будет летать на Сейшельские острова летом "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы на Сейшелы летом

Москва2 июн Вести.Российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять регулярные рейсы между Москвой и Сейшелами в летнем сезоне, сообщила пресс-служба перевозчика в мессенджере MAX.

Уточняется, что компания планирует выполнять рейсы два раза в неделю: вылет из аэропорта Шереметьево по средам и субботам, обратный вылет из аэропорта Маэ - в те же дни.

"Аэрофлот" продолжит регулярные рейсы на Сейшелы в летнем сезоне. Полеты будут выполняться, начиная с 8 июля, на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес говорится в заявлении

Отмечается, что продажа билетов уже открыта.

В пресс-службе компании напомнили, что ранее авиаперевозчик выполнял такие рейсы осенью, зимой и весной. Летние рейсы на Сейшелы представляют собой новинку сезонного расписания "Аэрофлота", подчеркивается в сообщении.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что поток туристов из России на Сейшельские острова растет. Глава государства также указал на перспективы увеличения количества российских туристов на Сейшелы.