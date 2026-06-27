Москва27 июн Вести.Специалисты Африканского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) делятся боевым опытом с военными малагасийской армии. В интервью ИС "Вести" военнослужащий из Мадагаскара высоко оценил возможность перенять боевой опыт из первых уст.

Россию и Мадагаскар связывают десятки лет сотрудничества, в том числе в военной сфере. Специалисты Африканского корпуса ВС РФ, каждый из которых имеет боевой опыт, поделились с подразделениями малагасийской армии опытом борьбы с криминалом и незаконными вооруженными формированиями. Особенно много желающих посетить курсы по БПЛА и саперному делу.

Российские военные хорошо и подробно все объясняют. У них большой опыт. Их интересно слушать. Это обучение из первых уст. Знания пригодятся в нашей работе отметил военнослужащий армии Мадагаскара

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил в Мадагаскаре на День независимости. Зрители, которых на стадионе было более 10 тыс. человек, услышали знаменитые песни "Варяг", "Легендарный Севастополь" и "Катюшу". Особенно местных жителей поразили танцы.