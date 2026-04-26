Москва26 апр Вести.Благодаря мужеству и героизму Африканского корпуса ВС РФ в Мали удалось предотвратить сирийский сценарий. Об этом сообщает ИС "Вести".

Известно, что бойцы Африканского корпуса умело организовали оборону президентского дворца.

Благодаря мужеству и героизму военнослужащих Африканского Корпуса Вооруженных Сил России удалось предотвратить в Мали "сирийский сценарий". Африканский Корпус удержал все значимые позиции и аэродромы, а также национальный арсенал в г. Кати. Умелыми действиям бойцов и офицеров Корпуса также была организована грамотная оборона подразделений президентской гвардии и национальных войск, которые не допустили захвата президентского дворца говорится в сообщении

Обстановка в Мали в настоящий момент остается тяжелой, но Африканский корпус продолжает выполнять свои задачи.

В настоящее время обстановка в Мали остается тяжелой. К сожалению, есть раненые среди военнослужащих Африканского Корпуса. Им оказывается вся необходимая помощь и производится эвакуация. Личный состав готов и продолжает выполнять поставленные задачи отмечается в сообщении

Ранее МИД РФ заявил, что к подготовке атаки исламистов в Мали могут быть причастны западные силовые структуры.