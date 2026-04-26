Москва26 апр Вести."Африканский корпус" Вооруженных сил России продолжает отражение масштабной атаки исламистов на позиции правительственных сил Мали. Кадры с места событий публикует информационная служба "Вести".

Цель нападений боевиков – свергнуть действующее правительство Мали. Российские военнослужащие действуют совместно с малийскими вооруженными силами и органами правопорядка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие российского "Африканского корпуса" в Мали провели спецоперацию по освобождению двух сотрудников геологоразведочной компании, захваченных террористами в Нигере летом 2024 года.