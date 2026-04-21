"Африканский корпус" освободил в Мали пленных граждан РФ и Украины

Москва21 апр Вести.Военнослужащие российского "Африканского корпуса" в Мали провели спецоперацию по освобождению двух сотрудников геологоразведочной компании, захваченных террористами в Нигере летом 2024 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что россиянина и украинца взяла в плен в июле 2024 года террористическая группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (признает себя частью террористической организации "Аль-Каида", запрещена в РФ).

Силами "Африканского корпуса" на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены … сотрудники российской геологоразведочной компании: гражданин РФ Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения говорится в публикации ведомства

В Минобороны добавили, что российские медики при первичном обследовании выявили у освобожденных многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.

Грету и Юрова доставят в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.

В апреле на родину вернулась также россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы.