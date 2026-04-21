Спасенный геолог Юров рассказал, что его держали в цепях и морили голодом

Москва21 апр Вести.Африканские боевики держали двух геологоразведчиков российской компании в плену на цепи и морили их голодом. Об этом рассказал журналистам спасенный военнослужащими ВС РФ геолог Юрий Юров.

Он пояснил, что боевики постоянно перемещали россиянина и его коллегу с места на место. Однажды им пришлось жить пять месяцев почти под открытым небом, в то время как температура воздуха достигала 50 градусов.

По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было​​​. Голод и цепи, было такое где-то полгода пояснил Юров

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успешной операции спасения сотрудников российской компании, которые попали в плен к боевикам в Африке в 2024 году.