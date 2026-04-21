В Минобороны РФ рассказали о состоянии освобожденных в Африке геологов МО РФ: спасенные в Африке геологоразведчики сильно истощены

Москва21 апр Вести.Спасенные на территории Мали геологоразведчики из российской компании сильно истощены и больны. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Об этом заявили в Минобороны РФ

Освобожденные силами "Африканского корпуса" гражданин РФ Олег Грета и украинец Юрий Юров находятся в безопасности. Их вызволили из плена террористической группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (признает себя частью террористической организации "Аль-Каида", запрещена в РФ).

Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение говорится в сообщении МО

Ранее стало известно о проведении специальной операции в Мали. Целью было освобождение заложников, которые попали к террористической группировке в Нигере летом 2024 года.