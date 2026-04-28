Москва28 апрВести.Африканский корпус Вооруженных сил (ВС) России проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов в Мали, заявил депутат парламента Мали Алиу Тункара в беседе с "Известиями".
Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операцийотметил Тункара
Армия Мали уже взяла под контроль обстановку в тех районах, где произошли атаки террористов, уточнил депутат.
Между тем Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты в стране. Власти Мали сообщили о гибели министра обороны страны Садио Камары при атаке на его резиденцию. По сведениям МИД России, россияне не пострадали из-за террористических атак в Мали.
Информационная служба "Вести" сообщила, что благодаря мужеству и героизму бойцов Африканского корпуса ВС России в Мали удалось предотвратить сирийский сценарий. Бойцы смогли умело наладить оборону президентского дворца. Несмотря на то, что обстановка в Мали остается тяжелой, Африканский корпус продолжает выполнять свои задачи.