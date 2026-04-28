Российский Африканский корпус помог отразить атаки боевиков в Мали Африканский корпус России сыграл в Мали ключевую роль в отражении атак боевиков

Москва28 апр Вести.Африканский корпус Вооруженных сил (ВС) России проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов в Мали, заявил депутат парламента Мали Алиу Тункара в беседе с "Известиями".

Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций отметил Тункара

Армия Мали уже взяла под контроль обстановку в тех районах, где произошли атаки террористов, уточнил депутат.

Между тем Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты в стране. Власти Мали сообщили о гибели министра обороны страны Садио Камары при атаке на его резиденцию. По сведениям МИД России, россияне не пострадали из-за террористических атак в Мали.

Информационная служба "Вести" сообщила, что благодаря мужеству и героизму бойцов Африканского корпуса ВС России в Мали удалось предотвратить сирийский сценарий. Бойцы смогли умело наладить оборону президентского дворца. Несмотря на то, что обстановка в Мали остается тяжелой, Африканский корпус продолжает выполнять свои задачи.