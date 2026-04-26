Опубликованы кадры перестрелки Африканского корпуса МО РФ с боевиками в Мали Поддубный показал кадры перестрелки Африканского корпуса с боевиками в Мали

Москва26 апр Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX опубликовал кадры отражения атак боевиков в Мали силами Африканского корпуса МО РФ.

Журналист отметил, что кадры подтверждают высокие потери в рядах группировок радикальных исламистов, которые накануне решили свергнуть правительство Мали, но столкнулись с бойцами российского Африканского корпуса.

Противник накатывает на опорники и наши, и правительственных сил. Наши ведут оборону. Ряд мер, которые были предприняты нашими специалистами, предотвратили реализацию "сирийского сценария" в Мали, за которым стоят европейские глобалисты. Там и наши небратья объявились. Так же получили по щам от АК. Напомню, что в составе корпуса большая часть личного состава – ветераны СВО написал Поддубный

Ранее ИС "Вести" показала кадры отражения российским Африканским корпусом и Вооруженными силами Мали масштабной атаки исламистов на позиции правительственных сил страны. Цель нападений боевиков – свергнуть действующее правительство в стране.

МИД РФ настоятельно рекомендовал соотечественникам избегать визитов в Мали. Тем гражданам, которые в настоящее время находятся на территории африканской республики, советуют принять меры для обеспечения собственной безопасности.