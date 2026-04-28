МИД РФ: бойцы Африканского корпуса погибли в Мали в результате атак боевиков

Бойцы Африканского корпуса МО РФ погибли в Мали МИД РФ: бойцы Африканского корпуса погибли в Мали в результате атак боевиков

Москва28 апр Вести.В результате атак террористов в Мали погибли бойцы российского Африканского корпуса. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Он напомнил, что 25 апреля в Мали "произошли скоординированные вылазки террористических групп". Террористы нанесли удары по вооруженным силам страны и по подразделениям Африканского корпуса Минобороны РФ.

В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе рассказал замминистра

В большинстве мест, по его словам, атаки были отражены. Город Кидаль, захваченный сепаратистами, пока "остается в их руках", на территории страны продолжаются боевые действия.

Борисенко отметил, что убитый боевиками министр обороны Мали Садио Камара был "одним из сторонников сближения Мали с Россией".

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что среди исламских боевиков в Мали замечены украинские наемники с переносными зенитный ракетными комплексами (ПЗРК) западного производства. По его словам, в небе над Мали активно работает оперативно-тактическая и армейская авиация Африканского корпуса МО РФ.