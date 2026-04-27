Африканский корпус ВС РФ и войска Мали покинули город Кидаль Африканский корпус ВС РФ совместно с войсками Мали покинули город Кидаль

Москва27 апр Вести.Подразделения Африканского корпуса ВС России совместно с малийскими военными вышли из города Кидаль на северо-востоке Мали, сообщили представители корпуса.

По их словам, это решение было согласовано с властями Мали.

Подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н. п. Кидаль, покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали говорится в сообщении

Из Кидаля в первую очередь вывезли раненых военнослужащих и тяжелую технику. При этом, как уточнили в корпусе, военные продолжают выполнять поставленную боевую задачу. Там добавили, что обстановка в республике на данный момент остается напряженной.

Ранее сообщалось, что среди исламистов в Мали замечены украинские наемники с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) западного производства.