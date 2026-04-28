Минобороны: в Мали Африканский корпус ликвидировал более 2500 боевиков

МО: Африканский корпус в Мали уничтожил свыше 2500 боевиков Минобороны: в Мали Африканский корпус ликвидировал более 2500 боевиков

Москва28 апр Вести.Африканский корпус в Мали разгромил отряды боевиков, в ходе столкновений противник потерял более 2500 человек личного состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время отражения атаки Африканский корпус задействовал весь арсенал – танки, БМП, БТР, артиллерию, минометы и РСЗО, военнослужащим неоднократно приходилось вести ближний бой.

В ходе боевых действий потери противника составили ... более 2500 человек говорится в сообщении

Кроме того, уничтожено 102 автомобиля, два начиненных взрывчаткой "шахед-мобиля", 152 мотоцикла и семь минометов. Медики корпуса оказывают помощь раненым и пострадавшим мирным жителям, включая проведение сложных операций.

По данным оборонного ведомства, беспилотники "Иноходец" нанесли четыре удара по резервам и скоплениям боевиков, уничтожив до 60 человек, четыре пикапа и пять мотоциклов.

25 апреля около 05.30 утра боевики ДНИМ и ФОА под единым командованием атаковали четыре крупных города Мали, включая столицу страны, пытаясь совершить военный переворот. Террористы нанесли удары по вооруженным силам страны и по подразделениям Африканского корпуса Минобороны РФ.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что среди боевиков в Мали замечены украинские наемники с переносными зенитный ракетными комплексами западного производства.