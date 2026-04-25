Москва25 апрВести.Малийские боевики понесли значительные потери, когда попытались атаковать военных в разных частях страны, заявил представитель армии Мали Сулейман Дембеле в эфире национального телевидения.
Он уточнил, что бойцам малийской армии удалось уничтожить не менее 80 боевиков.
Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и оборонызаявил Дембеле
Ранее сообщалось, что боевикам в Мали удалось захватить несколько военных объектов. По свидетельствам очевидцев и корреспондента Associated Press, стрельба была слышна в нескольких районах, включая окрестности международного аэропорта Бамако, столицы страны.