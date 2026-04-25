Москва25 апр Вести.Вооруженные группировки в Мали захватили несколько военных объектов, сообщают западные СМИ со ссылкой на местных военных.

Армия Мали заявила, что вооруженные "террористические" группировки в субботу атаковали несколько военных объектов в стране... на западе Африки, и бои продолжаются говорится в публикации телеканала France 24

По сведениям очевидцев и корреспондента Associated Press, стрельбу слышали в нескольких районах, в том числе в районе международного аэропорта Бамако, столицы Мали.

Отмечается, что выстрелы также раздавались в городе Кати, откуда родом глава переходного правительства Ассими Гойта, в крупном северном городе Гао, а также в городе Севара в центральной части страны.

Мали уже более десяти лет ведет борьбу с джихадистскими группировками. В 2012 году туареги подняли восстание, после чего в 2014 году власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, а в 2015 году - мирное соглашение. Однако нестабильность в стране привела к усилению радикальных исламистских группировок, а кризис в сфере безопасности распространился на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это, в числе прочего, стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020-2023 годах.