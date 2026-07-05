Ожесточенные бои в Мали развернулись вокруг Анефиса RFI: на севере Мали продолжаются бои с радикалами

Москва5 июл Вести.На севере Мали вторые сутки идут бои правительственных сил и Африканского корпуса с отрядами радикалов. Наиболее ожесточенные боестолкновения происходят в Анефисе, где находится одна из крупнейших военных баз в Мали, сообщает Международное французское радио (RFI).

Военную базу защищают союзники Мали и малийские вооруженные силы. Вошедшие в город боевики предпринимают пока безуспешные попытки по ее штурму. Тем временем, к Анефису с юга Мали движется крупная колонна правительственных войск. Она получила приказ уничтожить боевиков и освободить от них город.

Правительственным силам при поддержке международных союзников удалось отбить атаки боевиков и взять ситуацию на местах под свой контроль сообщил Генштаб малийской армии

Радикальные боевики-исламисты при поддержке сепаратистов-туарегов 4 июля атаковали города Агуэлок, Анефис, Гао, Кеньероба, Конну, Севаре и Сомадугу.

Интенсивность боев в городе Гао значительно ниже, чем в Анефисе. В остальных регионах страны боевых действий в воскресенье нет.

Бойцы Африканского корпуса применяют оперативно-тактическую авиацию, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный. По его данным, в первый день нападения террористы потеряли до полутысячи человек убитыми.