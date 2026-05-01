Войска стран Сахеля совместно ударили по позициям экстремистов на севере Мали

Военные трех стран Сахеля нанесли авиаудары по боевикам в Мали Войска стран Сахеля совместно ударили по позициям экстремистов на севере Мали

Москва1 мая Вести.Позиции экстремистов на севере Мали подверглись авиаударам со стороны вооруженных сил Нигера, Мали и Буркина-Фасо, информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо… начали интенсивные воздушные атаки на позиции боевиков-экстремистов на севере Мали говорится в сообщении



Боевики активизировали усилия для свержения властей страны. В ходе нападения джихадистов 25 апреля на несколько городов был убит министр обороны Мали Садио Камара.

Минобороны РФ ранее сообщало, что российский Африканский корпус в Мали разгромил отряды боевиков, в ходе столкновений противник потерял более 2500 человек личного состава.

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заявил в обращении, что операция против боевиков будет продолжаться до их полной нейтрализации. По его словам, власти полностью контролируют обстановку в стране.