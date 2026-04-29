Москва29 апр Вести.Власти полностью контролируют обстановку в Мали, заявил президент страны Ассими Гоита в обращении к нации, которое транслировал телеканал Burkina24 TV на YouTube.

Власти продолжают вести сбор разведывательной информации и обеспечивать безопасность в стране, отметил Гоита.

Ситуация под контролем заявил Гоита

Мали высоко ценит совместные действия стран Конфедерации государств Сахеля, куда также входят Буркина-Фасо и Нигер, уточнил Гоита и добавил, что объединенные силы конфедерации совместно с Россией неустанно работают над обеспечением безопасности в регионе.

Я хотел бы отметить качество сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, в частности, с Россией подчеркнул Гоита

Президент Мали призвал граждан противостоять попыткам расколоть общество.

Гоита впервые обратился к нации после атак радикальных группировок в ряде районов Мали. Так, 25 апреля боевики напали на четыре крупных города Мали, в том числе на столицу страны, пытаясь совершить военный переворот.

По данным Минобороны, Африканский корпус России в Мали разгромил отряды боевиков, в ходе боев противник потерял более 2,5 тыс. человек личного состава, есть жертвы и с российской стороны.