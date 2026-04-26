МИД РФ допустил возможность участия силовиков Запада в обучении боевиков в Мали

МИД РФ допустил причастность силовых структур Запада к подготовке банд в Мали МИД РФ допустил возможность участия силовиков Запада в обучении боевиков в Мали

Москва26 апр Вести.К подготовке скоординированных атак вооруженных антиправительственных группировок в Мали с определенной вероятностью могли быль причастны силовые структуры стран Запада.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

Комментарий был распространен после того, как 25 апреля порядка 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и военную базу в столице Мали городе Бамако.

Звуки стрельбы также были слышны в городе Кати, откуда родом глава переходного правительства страны Ассими Гойта, в крупном северном городе Гао, а также в городе Севара в центральной части республики.

Вооруженные силы страны успешно отразили эти нападения. Представитель армии Мали Сулейман Дембеле в эфире национального телевидения сообщил, что военные уничтожили не менее 80 боевиков.

В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада следует из комментария российского внешнеполитического ведомства

В связи с ситуацией министерство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится в стране, — соблюдать меры безопасности.

Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона подчеркнули в МИД

В свою очередь, российское посольство в Бамако сообщило, что среди россиян пострадавших в результате серии нападений нет.