Москва26 апрВести.К подготовке скоординированных атак вооруженных антиправительственных группировок в Мали с определенной вероятностью могли быль причастны силовые структуры стран Запада.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.
Комментарий был распространен после того, как 25 апреля порядка 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и военную базу в столице Мали городе Бамако.
Звуки стрельбы также были слышны в городе Кати, откуда родом глава переходного правительства страны Ассими Гойта, в крупном северном городе Гао, а также в городе Севара в центральной части республики.
Вооруженные силы страны успешно отразили эти нападения. Представитель армии Мали Сулейман Дембеле в эфире национального телевидения сообщил, что военные уничтожили не менее 80 боевиков.
В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Западаследует из комментария российского внешнеполитического ведомства
В связи с ситуацией министерство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится в стране, — соблюдать меры безопасности.
Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего регионаподчеркнули в МИД
В свою очередь, российское посольство в Бамако сообщило, что среди россиян пострадавших в результате серии нападений нет.