Президент Мали: борьба с группировками боевиков продолжиться до их нейтрализации Президент Мали Гоита пообещал нейтрализовать группировки боевиков

Москва29 апр Вести.Операции против группировок, атаковавших города Мали, будут продолжаться до полной нейтрализации боевиков. Об этом заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе обращения, транслируемого телеканалом ORTM.

Он подчеркнул, что граждане страны должны проявить доверие к Вооруженным силам Мали.

Операции будут продолжаться до полной нейтрализации причастных групп и восстановления безопасности на всей территории страны заявил Гоита

Гоита ранее на фоне обострения ситуации в стране встретился с российским послом Игорем Громыко.

В ходе нападения джихадистов 25 апреля на несколько малийских городов был убит министр обороны страны Садио Камара и некоторые члены его семьи.