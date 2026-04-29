Москва29 апрВести.Операции против группировок, атаковавших города Мали, будут продолжаться до полной нейтрализации боевиков. Об этом заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе обращения, транслируемого телеканалом ORTM.
Он подчеркнул, что граждане страны должны проявить доверие к Вооруженным силам Мали.
Операции будут продолжаться до полной нейтрализации причастных групп и восстановления безопасности на всей территории странызаявил Гоита
Гоита ранее на фоне обострения ситуации в стране встретился с российским послом Игорем Громыко.
В ходе нападения джихадистов 25 апреля на несколько малийских городов был убит министр обороны страны Садио Камара и некоторые члены его семьи.