WP: США рассматривают вариант военной операции против террористов в Мали

США рассматривают возможность нанесения ударов по африканской стране WP: США рассматривают вариант военной операции против террористов в Мали

Москва22 июл Вести.Администрация Белого дома изучает возможность проведения военной операции на территории Мали против боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая связана с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида".

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

Согласно публикации, если соответствующее решение будет принято, Мали станет восьмой страной, по территории которой американские силы нанесут удары по приказу президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом.

Однако среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения по поводу целесообразности такой операции, говорится в статье.

Поддержку этой идее выражает, в частности, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

В начале июля Вооруженные силы Мали сообщили об атаке их позиций отрядами боевиков. В частности, военные африканской страны заявили о тяжелых боях в центральных районах городов Гао и Анефиса, где продолжается противостояние правительственных сил с туарегами из движения "Фронт освобождения Азавада".