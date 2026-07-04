Африканский корпус и армия Мали ведут бои с террористами в ряде городов Африканский корпус и армия Мали ведут бои с террористами, противник несет потери

Москва4 июл Вести.Подразделения Африканского корпуса совместно с армией Мали ведут ожесточенные бои с превосходящими силами террористов в городах Гао, Севаре, Агелхок и Анефис. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Военкор уточнил, что около шести утра 4 июля объединенная группировка террористов JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин") и туарегских сепаратистов "Фронт освобождения Азавада" предприняли попытку очередного скоординированного нападения на мирные города Республики Мали.

Атакованы города Гао, Севаре, Агелхок, Анефис. Основные усилия противник сосредоточил на Анефисе. Подразделения Африканского корпуса совместно с армией Мали ведут ожесточенные бои с превосходящими силами террористов в указанных населенных пунктах. Противник несет тяжелые потери. Проникнуть в Гао, Севаре и Агелхок бармалеям не удалось, наши парни разбили противника на подходах. В Анефисе идут уличные бои. Противник, понеся потери, откатился из города, бросив своих раненных сообщил Евгений Поддубный

Он добавил, что бойцы Африканского корпуса применяют и оперативно-тактическую авиацию.

Несмотря на то, что противник задействовал серьезные силы и средства, обстановка под нашим контролем. Террористы потеряли уже около 500 человек убитыми добавил военкор

Ранее вооруженные силы Мали сообщали, что их позиции атакованы отрядами радикалов. В частности, самые тяжелые бои шли в центральных районах городов Гао и Анефиса, где военные сражаются с группами туарегов из движения "Фронт освобождения Азавада".