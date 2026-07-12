Армия Мали взяла под контроль город Анефис после нападения террористов Армия Мали установила полный контроль над Анефисом после нападения террористов

Москва12 июл Вести.Армия Мали заявила о восстановлении полного контроля над городом Анефис на северо-востоке страны после нападения террористов

4 июля коалиция группировок JNIM (террористическая организация, запрещена в РФ), аффилированной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), и туарегского "Фронта освобождения Азавада" (FLA) ударила сразу по нескольким населенным пунктам в Мали – Анефису, Гао, Севарэ, Агелоку и Кеньоробе.

Попытки прорваться в Гао, Севарэ и Агелок были пресечены на дальних подступах, бои же за Анефис — ключевой опорный пункт союзников в регионе Кидаль и узловой пункт на пути к Гао и Тимбукту — оказались наиболее ожесточенными. Малийскую армию поддерживали подразделения Африканского корпуса Минобороны РФ.

Сообщалось о применении оперативно-тактической авиации. Далее ситуацию удалось взять под контроль. По данным военных, были нейтрализованы 20 террористов в городе Севарэ и еще шесть в городе Гао. Малийская армия проинформировала об одном погибшем с дружественной стороны и четырех раненых.

Вооруженные силы Мали в координации с партнерами, после взятия населенного пункта Анефис под полный контроль, продолжают укреплять свои позиции через проведение операций по зачистке, в частности против вооруженных террористических группировок, аффилированных с JNIM говорится на сайте Армии Мали

Нынешнее наступление стало продолжением апрельской эскалации, когда объединенные силы JNIM и FLA предприняли масштабную попытку вооруженного переворота. Африканский корпус ВС РФ тогда не позволил совершить госпереворот и предотвратил массовую гибель мирных граждан. Минобороны России сообщало о 12 тысяч человек, пытавшихся подорвать ситуацию в стране.

Мали на протяжении нескольких лет остается ареной противостояния с двумя крупными террористическими коалициями: JNIM и туарегскими сепаратистами FLA.