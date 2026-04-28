Террористы в Мали не отказались от своих намерений и проводят перегруппировку МО РФ: боевики в Мали осуществляют перегруппировку

Москва28 апр Вести.Террористы в Мали не отказались от своих намерений и проводят перегруппировки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку говорится в сообщении

В МО РФ подчеркнули, что обстановка в республике остается сложной. Подразделения Африканского корпуса ВС РФ готовы к отражению атак боевиков. Военнослужащие корпуса ведут активную разведку и уничтожают выявленные полевые лагеря террористов и другие цели.

В настоящее время малийские военные и отряд Африканского корпуса покинули город Кидаль, где более суток, находясь в полном окружении, вели бои против многократно превосходящей группировки противника, отмечается в сообщении МО. Всего было отражено четыре массированные атаки на главный опорный пункт и внешние посты обороны.

25 апреля в Мали боевики исламистских группировок предприняли попытку вооруженного переворота. Боевые столкновения произошли в ряде населенных пунктов. Был убит министр обороны страны Садио Камара.