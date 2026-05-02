Генштаб Мали: более 200 террористов ликвидированы за сутки в ходе разведки боем

Более 200 террористов уничтожены в Мали Генштаб Мали: более 200 террористов ликвидированы за сутки в ходе разведки боем

Москва2 мая Вести.Вооруженные силы Мали за сутки ликвидировали более 200 террористов в ходе разведки боем. Об этом сообщил Генеральный штаб западноафриканского государства.

Удары по боевикам наносились с воздуха.

Нейтрализованы более 200 террористов. Были поражены крупные колонны боевиков. Уничтожены несколько единиц тяжелой техники и несколько десятков – легкой говорится в заявлении

25 апреля незаконные вооруженные формирования предприняли попытку государственного переворота в Мали. Были атакованы четыре крупных города. Общая численность группировок боевиков составила 12 тысяч человек.

Подразделения "Африканского корпуса" России нанесли противнику большие потери в личном составе и технике, сохранив власть законного правительства и не допустив гибель гражданских. В ходе боев противник потерял более 2,5 тыс. человек личного состава.

Тем не менее из города Кидаль после боев с превосходящими силами противника пришлось вывести подразделения. В столице республики Бамако погиб министр обороны республики.