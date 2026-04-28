МО: подготовка боевиков в Мали проводилась при участии украинских инструкторов

Минобороны: террористов в Мали готовили украинские инструкторы МО: подготовка боевиков в Мали проводилась при участии украинских инструкторов

Москва28 апр Вести.Боевиков незаконных вооруженных формирований в Мали готовили при участии украинских и европейских инструкторов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

25 апреля около 5.30 утра боевики террористических группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и "Фронт освобождения Азавада" под общим руководством атаковали четыре крупных населенных пункта, включая столицу Мали, и предприняли попытку военного переворота.

Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тысяч человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца "Стингер" и "Мистраль" говорится в сообщении российского военного ведомства

Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате атак боевиков в Мали погибли бойцы Африканского корпуса Минобороны России.