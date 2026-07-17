Москва17 июлВести.Нельзя исключать, что в Мали активизируются украинские наемники и террористы. Запад и Украина намеренно вредят России и становлению независимых государств на Африканском континенте, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко ТАСС.
Российская сторона все это прекрасно видит.
Ничего нельзя исключать, поскольку мы прекрасно видим, что многие страны Запада и тем более Украина всячески нацелены на то, чтобы вредить как России, так и становлению суверенных независимых государств в странах Африкисказал дипломат
Ранее он заявлял, что украинские военные присутствуют на территории ряда африканских стран и откровенно создают там "второй фронт" против России.