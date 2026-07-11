Лавров обвинил Киев в поддержке антиправительственных сил в ДР Конго

Лавров обвинил Украину в поддержке антиправительственных сил в ДР Конго Лавров обвинил Киев в поддержке антиправительственных сил в ДР Конго

Москва11 июл Вести.Украина вмешивается в дела африканских стран, пытаясь дестабилизировать обстановку для государств, дружественных РФ, включая Демократическую Республику (ДР) Конго. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Это заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой.

По словам Лаврова, одним из примеров такого вмешательства является ситуация в ДР Конго, где законное правительство, при поддержке Бурунди, противостоит агрессии со стороны так называемой группировки M-23.

Министр подчеркнул, что эта группа получает поддержку от зарубежных представителей, среди которых, как утверждается, присутствуют украинцы.

Глава российской дипломатии также обратил внимание на общую тенденцию, согласно которой Киев стремится активно участвовать в многочисленных конфликтах на африканском континенте. Целью этих действий является не столько утверждение Украины как самостоятельного политического актора, сколько создание проблем для стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией.

Министр подчеркнул, что кризисы на континенте должны разрешаться в соответствии с принципом "африканским проблемам — африканские решения". Он добавил, что любые попытки внешнего вмешательства со стороны других государств лишь усугубляют ситуацию.

Ранее Лавров заявил, что украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке.