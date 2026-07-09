Украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке Лавров: украинских наемников привлекают к террористическим вылазкам в Африке

Москва9 июл Вести.Украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш в Мапуту.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются африканского континента. В том числе речь идет о ситуации в Сахаро-Сахельской зоне, конфликте между Демократической Республикой Конго и Руандой.

Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте, к сожалению, никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники добавил он

Встреча глав МИД России и Мозамбика состоялась в Мапуту 9 июля. Переговоры прошли в формате "тет-а-тет".

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что среди исламских боевиков в Мали были замечены украинские наемники с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) западного производства.

Позже посол России в Судане Андрей Черновол со ссылкой на местные власти заявлял о наличии наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рядах Сил быстрого реагирования (СБР), противоборствующих регулярной армии страны.