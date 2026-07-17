Борисенко: украинские военные создают "второй фронт" против России в Африке

В МИД заявили о создании боевиками ВСУ "второго фронта" против РФ в Африке Борисенко: украинские военные создают "второй фронт" против России в Африке

Москва17 июл Вести.Украинские боевики пытаются создать "второй фронт" против России в Африке. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

В беседе с ТАСС он отметил, что в последнее время наблюдается активизация украинских наемников на африканском континенте.

Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о Ливии, где украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера "Арктик Метагаз" сказал Борисенко

Он также подчеркнул, что украинские боевики были замечены в других государствах. Например, в Судане они участвовали в захвате города Эль-Фашер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что киевский режим пытается дестабилизировать обстановку в странах, дружественных Москве, и вмешивается в дела африканских государств. По его словам, украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке.