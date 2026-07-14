Ни себе, ни людям: глава МИД РФ обвинил Киев в терроризме в Азове и Черном море Лавров: киевский режим занимается даже не пиратством, а терроризмом

Москва14 июл Вести.Украинский режим, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пытаясь нанести ущерб России, не гнушается объединяться с кем угодно. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

Лавров подчеркнул, что киевский режим действует рука об руку и с "африканскими экстремистами, пытающимися свергать легитимные народные режимы в Африке", и с "другими отбросами общества". Действия киевского режима в Азовском и Черном морях Лавров назвал даже не пиратством, а терроризмом.

Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм отметил Лавров

Министр иностранных дел России подчеркнул, что значимость сотрудничества РФ и Африки по контртеррору закрепят на третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в октябре в Москве, сообщает ТАСС. Он заверил, что Москва продолжит поставлять продовольствие африканским странам, будет повышать обороноспособность стран Сахеля.

Лавров на пресс-конференции также добавил, что Европа и Украина всячески пытаются увести США в сторону от договоренностей с РФ, достигнутых почти год назад Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже.