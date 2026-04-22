Освобожденный из плена геолог после реабилитации намерен возвратиться в Африку

Москва22 апр Вести.Гражданин Украины, геолог Юрий Юров, освобожденный вместе с россиянином Олегом Гретом из плена боевиков одной из африканских группировок в Мали, планирует вернуться в Африку для продолжения научной деятельности.

Соответствующий комментарий в разговоре с журналистами сделал сам Юров. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Минобороны России.

Реабилитируемся, поправим здоровье — и снова в бой. Ну а какие у нас планы, у геологов? Возвращаться обратно и продолжать работать. Специализируемся сугубо по Африке сказал Юров

21 апреля стало известно о проведении в Мали силами "Африканского корпуса" Минобороны РФ спецоперации по освобождению заложников, которых захватила террористическая группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (признает себя частью террористической организации "Аль-Каида", запрещена в РФ).

Происшествие с геологами произошло на территории Нигера летом 2024 года. В настоящее время, по данным российского оборонного ведомства, оба специалиста сильно истощены, но находятся в безопасности.

По словам Юрова, в плену его и Грета держали на цепи и морили голодом. Однажды геологоразведчикам пришлось почти полгода жить под открытым небом, в то время как температура воздуха достигала 50 градусов.