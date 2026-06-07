Москва7 июн Вести.Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд высоко оценил выступление "Бурановских бабушек". Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он зашел и с удовольствием посмотрел, как поют "Бурановские бабушки". Ему очень понравилось – русская культура, русская идентичность сказал Новак

Ранее участницы коллектива "Бурановские бабушки" рассказали, что хотели бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".