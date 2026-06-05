Путин отреагировал на инцидент на ПМЭФ шуткой о волшебстве в России

Путин пошутил на ПМЭФ о волшебстве в России Путин отреагировал на инцидент на ПМЭФ шуткой о волшебстве в России

Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отреагировал на инцидент с главой Минэнерго Саудовской Аравии шуткой о волшебстве, проходящего мероприятия в России.

Во время пленарной сессии модератор, журналистка India Today Гита Мохан, обратилась к министру энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауду с просьбой подняться на сцену, чтобы выступить с речью, так как микрофон не смогли найти. В тот момент, когда министр уже встал, организаторы смогли отыскать микрофон и принесли его.

Представитель Саудовской Аравии удивился, насколько быстро удалось разрешить проблему, назвав это волшебством.

Вы в России отреагировал Путин, и в зале зааплодировали

Министр энергетики Саудовской Аравии поблагодарил российского лидера за возможность выступить и отметил, что волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. В своей речи Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подчеркнул близость народов двух стран.