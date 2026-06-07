Михельсон пошутил, что ПМЭФ из экономического форума становится разведывательным

ПМЭФ из экономического форума превращается в разведывательный, пошутил Михельсон Михельсон пошутил, что ПМЭФ из экономического форума становится разведывательным

Москва7 июн Вести.Петербургский международный форум из экономического мероприятия превращается в разведывательное, пошутил глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". Так бизнесмен прокомментировал количество вопросов президенту РФ Владимиру Путину, связанных с украинским конфликтом, которые задала модератор пленарной сессии ПМЭФ Гита Мохан.

Вроде бы экономический форум, а переходит, я не знаю, в разведданные заявил Михельсон

Модератором ключевого события Петербургского международного экономического форума – пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина – выступила представительница индийского телеканала India Today Гита Мохан. Она является признанным экспертом в области международной журналистики, специализирующимся на внешней политике Индии и глобальных геополитических процессах.