Организаторы подтвердили подготовку к "Интервидению" в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия станет организатором следующего "Интервидения" Организаторы подтвердили подготовку к "Интервидению" в Саудовской Аравии

Москва5 авг Вести.Подготовка к следующему международному музыкальному конкурсу "Интервидение" продолжается в плановом режиме. Страной проведения и организатором предстоящего мероприятия выступит Саудовская Аравия, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.

Организаторы ведут активную работу по формированию программы и координации с принимающей стороной. Ожидается, что проведение "Интервидения" в Саудовской Аравии принесет новый масштаб проекту и поспособствует развитию международно-культурных связей.