Проведение "Интервидения" в Саудовской Аравии в 2026 году остается под вопросом ТАСС: Саудовская Аравия пока не подтвердила проведение "Интервидения-2026"

Москва5 авг Вести.Проведение международного музыкального конкурса "Интервидение" в Саудовской Аравии в 2026 году пока остается под вопросом. Власти страны не определились с ключевыми моментами.

На данный момент ближневосточное королевство пока не предоставило гарантий того, что мероприятие состоится, сообщил ТАСС источник в Эр-Рияде.

Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия находятся под вопросом. Мы внимательно следим за развитием событий сказал собеседник агентства

Конкурс "Интервидение" был учрежден Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) и проводился в 1960–1980-х годах по образцу "Евровидения" – музыкальной премии Европейского вещательного союза, отделившегося от OIRT.

"Интервидение" после долгого перерыва возобновило деятельность в 2025 году. Тогда же стало известно, что Саудовская Аравия станет принимающей страной в 2026 году.

В прошлогоднем конкурсе приняли участие более 20 стран, включая все государства БРИКС, победил вьетнамский певец Дык Фук. Он признался, что его шансы на победу повысил, в том числе, отказ кандидата от России Ярослава Дронова (SHAMAN) от борьбы за победу.