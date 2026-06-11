Принц Саудовской Аравии не принял приглашение на саммит G7 во Франции Принц Саудовской Аравии Аль Са отказался от участия в саммиnt G7 во Франции

Москва11 июн Вести.Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принял предложение посетить рабочие мероприятия предстоящего саммита "Большой семерки" (G7). Как сообщает Саудовское агентство печати, он отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона, сославшись на ранее запланированные дела.

В ответе французскому лидеру принц поблагодарил за приглашение на заседание и рабочий обед, намеченные на 16 июня, однако подчеркнул, что вынужден отсутствовать. При этом он подтвердил важность стратегического партнерства между двумя странами и выразил надежду на успешное проведение встречи.

Саммит G7 пройдет во французском Эвиан-ле-Бэн с 15 по 17 июня. По словам Макрона, 16 июня участники обсудят вопросы судоходства в Ормузском проливе, иранскую ядерную и ракетную программы, а также экономические последствия американо-израильского противостояния с Ираном. Ожидалось, что к этой дискуссии присоединятся представители Египта, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.