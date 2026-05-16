Москва16 мая Вести.Во Франции инициировано судебное расследование в отношении наследного принца и главы правительства Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу о гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году. Об этом 16 мая сообщило Agence France-Presse.

Следственный судья отдела по преступлениям против человечности будет теперь вести расследование по жалобе [организаций] Trial International и "Репортеров без границ" в связи с пытками и насильственным исчезновением заявили агентству в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции

Поводом для запуска процедуры стало решение Апелляционного суда Парижа от 11 мая, удовлетворившего ходатайство правозащитных структур. Жалоба была подана еще в июле 2022 года неправительственными организациями Democracy for the Arab World Now (DOWN) и Trial International накануне официального визита кронпринца во Францию. Впоследствии к ней присоединились "Репортеры без границ". Заявители настаивают на причастности бен Сальмана к пыткам и насильственному исчезновению журналиста, утверждая, что статус наследного принца не обеспечивает ему иммунитета, которым обладают главы государств.

Как отмечает AFP, прежде прокуратура противилась открытию дела на территории Франции. Комментируя судебное решение, в PNAT заявили, что "принимают к сведению это решение, которое, однако, не опровергает (их) интерпретацию" норм о праве организаций подавать подобные жалобы.

Хашогги, известный критическими публикациями в адрес властей Эр-Рияда, с 2017 года жил в США и сотрудничал с The Washington Post. 2 октября 2018 года он пропал после визита в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовская сторона признала, что журналист погиб в здании дипмиссии в ходе конфликта.

По итогам расследования в королевстве были задержаны 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения. Для пятерых непосредственных исполнителей прокуратура запросила высшую меру наказания. В итоге пятеро получили по 20 лет лишения свободы, один осужден на 10 лет, еще двое — на 7 лет.

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США обнародовал доклад, согласно которому саудовский кронпринц якобы лично санкционировал операцию против Хашогги, считая журналиста угрозой. Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 76 подданных королевства, предположительно причастных к преследованию диссидентов за рубежом. Эр-Рияд категорически отверг эти выводы. Ранее суд США также отклонил иск против наследного принца.