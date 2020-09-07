В Саудовской Аравии вынесен приговор убийцам журналиста Хашогги

Пять убийц из восьми известного саудовского журналиста Джамиля Хашогги получили по 20 лет тюрьмы.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба генеральной прокуратуры Саудовской Аравии.

Отмечается, что шестой подсудимый был приговорен к 10 годам лишения свободы, а еще двое – к 7 годам тюремного заключения.

С 2017 года Хашогги жил в США и работал в газете Washington Post.

Будучи в Турции, в октябре 2018 года он был обманом заманен в саудовское посольство, где убит. Тело его турецкой полиции так и не удалось найти.