МИД: Москва допускает продолжение переговоров по Украине в арабских странах

Борисенко: переговоры по Украине могут пройти в арабских странах МИД: Москва допускает продолжение переговоров по Украине в арабских странах

Москва29 апр Вести.Россия готова запросить у ближневосточных стран, в том числе у Саудовской Аравии, площадку для переговоров по Украине, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко в интервью "Известиям".

Вопрос выбора площадки является второстепенным, а каких-либо решений по переговорам пока не принято, уточнил Борисенко.

Конечно, возможны любые варианты. Естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся вновь к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии за подобной поддержкой приводят "Известия" слова Борисенко

Россия выражает признательность партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта, подчеркнул замминистра.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта со временем усилятся.