МИД РФ: Россия внимательно наблюдает за учениями НАТО в Болгарии Масленников: Москва следит за военно-морскими учениями НАТО в Болгарии

Москва30 июн Вести.Российская сторона внимательно следит за учениями НАТО в Болгарии, как и за всей агрессивной деятельностью Североатлантического альянса. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Говоря о стартовавших 30 июня военно-морских учениях Breeze ("Бриз") в Черном море с участием ВМФ Болгарии и НАТО, он отметил, что это "не первые маневры, организуемые военно-морскими силами Болгарии совместно с их союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку в акватории Черного моря"​​​.

Они проводятся ежегодно, уже в тридцатый раз сказал Масленников

Дипломат напомнил, что в этих учениях, как правило, принимают участие около двух тысяч военнослужащих из более чем десятка стран.

Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России отметил Масленников

Ранее европейские СМИ сообщили, что масштабные военно-морские учения Breeze в Черном море, начавшиеся по инициативе Болгарии, продлятся в течение месяца.

Учения Breeze проходят ежегодно с 1996 года. Их основная цель - повышение оперативной совместимости сил союзников и поддержание боеготовности для ответа на возможные кризисные ситуации в морской зоне.